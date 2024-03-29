Очільник МВС: Уночі та вранці атаковано 10 регіонів України, по меддопомогу звернулися 6 людей, серед них - дитина

Російські окупанти минулої ночі та вранці атакували 10 регіонів України, станом на ранок зафіксовано шістьох постраждалих, серед них - дитина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися шість людей, серед них - дитина", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці за підсумком нічної атаки російських військ.

За даними Клименка, зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки - пошкоджено.

Як повідомив міністр, до ліквідації наслідків нічних і ранкових ударів РФ було залучено понад 150 рятувальників і 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС. "У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, з потерпілими з ночі працюють наші психологи ДСНС і Національної поліції", - додав Клименко.

"Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до Пунктів незламності на базі підрозділів ДСНС та Національної поліції", - написав міністр.