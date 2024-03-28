ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України
Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання
Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 77 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 міст і сіл
Генштаб: ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 13 атак окупантів, на бахмутському - 11
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