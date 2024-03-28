Посли G7 стежать за відбором нового керівництва ВККС

Нове керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) має бути доброчесним і незалежним, ідеться в повідомленні італійського головування в Групі підтримки послів G7 у Києві, опублікованому соцмережі Х у четвер.

"Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним. Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади та інвестицій приватного сектору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 березня ВККС задовольнила заяву голови комісії Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена комісії за власним бажанням. Він очолював комісію з 6 червня 2023 року.