Глава соцмережі X Лінда Яккаріно несподівано оголосила про відставку

Лінда Яккаріно, головний виконавчий директор соцмережі X (колишня Twitter) американського мільярдера Ілона Маска, у середу несподівано оголосила про свою відставку, повідомляють західні ЗМІ.

Вона обійняла цю посаду в червні 2023 року, щоб допомогти Маску реалізувати його ідею трансформації платформи.

Яккаріно до того, як стати главою X, кілька років була керівником рекламного напрямку американської медіакорпорації NBCUniversal, що належить Comcast.

Маск придбав Twitter 2022 року за $44 млрд і пізніше перейменував соцмережу на X.