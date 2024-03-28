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19:10 28.03.2024

Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України

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Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з президентом групи Валері Айє, під час якої сторони детально зупинилися на питанні прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць.

Як повідомляється на сайті глави держави в четвер, співрозмовники приділили особливу увагу європейській інтеграції України, Зеленський наголосив на необхідності розпочати переговорний процес під час бельгійського головування в Раді ЄС у червні цього року.

"Україна виконала всі чотири рекомендації Європейської Комісії, визначені у щорічному пакеті розширення. Проголосовані всі важливі закони, що є непростим питанням під час повномасштабної війни. Але Україна рішучо налаштована підтримувати високий темп інтеграції у Європейський Союз, адже це є зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а також невід’ємною складовою безпеки України й усього європейського простору", - зазначив президент.

Сторони також обмінялися думками щодо впливу та можливих шляхів протидії російській пропаганді в Європі, а також усім видам сучасних гібридних атак, які активно використовує РФ проти демократичного світу.

Зеленський подякував Європарламенту за вагому підтримку України та українського народу.

Теги: #допомога #європарламент #зеленський

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