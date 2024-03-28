Нікопольський район протягом дня зазнав п’яти артилерійських обстрілів і п’яти атак БПЛА

Російські окупаційні війська протягом дня 10 разів атакували Нікопольський район, зафіксовано численні руйнування житлового фонду та соціальної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Десять ворожих атак за день пережила Нікопольщина. На населені пункти району росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе. Стільки ж разів ударили з артилерії", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його даними, в Марганецькій громаді пошкоджено ліцей і дитячий майданчик, будинок, дві господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередачі. "Гучно було також у Мирівській і Покровській сільській громадах", - додав Лисак.

Як повідомив голова ОВА, в Нікополі "пошкоджені комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. А ще – три приватні будинки, гараж. Потрощило снарядами та дві господарські споруди, одну – знищило. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовуються".

"Всюди без загиблих і постраждалих", - констатував Лисак.