Події

17:38 28.03.2024

Окупанти завдали авіаудару по Миколаївці Донецької області, загинула місцева жителька - МВС

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Мешканку міста Миколаївки Краматорського району Донецької області знайдено загиблою на місці авіаційного удару російських окупантів, який було завдано вранці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в четвер.

"Вранці ворог завдав авіаудару по житловому району Миколаївки Краматорського району. Відбулося часткове руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку. Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у Миколаївці зазнали пошкоджень 22 приватні й багатоквартирні будинки. 

Теги: #донецька_область

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