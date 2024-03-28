Окупанти завдали авіаудару по Миколаївці Донецької області, загинула місцева жителька - МВС

Мешканку міста Миколаївки Краматорського району Донецької області знайдено загиблою на місці авіаційного удару російських окупантів, який було завдано вранці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в четвер.

"Вранці ворог завдав авіаудару по житловому району Миколаївки Краматорського району. Відбулося часткове руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку. Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у Миколаївці зазнали пошкоджень 22 приватні й багатоквартирні будинки.