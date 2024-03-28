Події

16:41 28.03.2024

"Укрнафта" почала бурити нову свердловину на заході країни

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ПАТ "Укрнафта" почало бурити нову розвідувальну нафтову свердловину на родовищі, розташованому на заході України.

"Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт - стрийські відклади", - повідомляють у пресрелізі компанії в четвер.

Будівництво свердловини виконує підрядник - ТОВ "Навігатор комплект", який був визначений на онлайн-платформі закупівель Prozorro.

"Варто зазначити, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини", - зазначили в товаристві.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #свердловина

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