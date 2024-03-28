"Укрнафта" почала бурити нову свердловину на заході країни
ПАТ "Укрнафта" почало бурити нову розвідувальну нафтову свердловину на родовищі, розташованому на заході України.
"Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт - стрийські відклади", - повідомляють у пресрелізі компанії в четвер.
Будівництво свердловини виконує підрядник - ТОВ "Навігатор комплект", який був визначений на онлайн-платформі закупівель Prozorro.
"Варто зазначити, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини", - зазначили в товаристві.
Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.
Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.