Події

15:31 28.03.2024

Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

1 хв читати
Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

Україна і Польща підтвердили посилення співробітництва в проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, ідеться у спільній заяві прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля і Дональда Туска.

"Підтвердили посилення співпраці у проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на території Республіки Польща та України, а також стосовно запитів до компетентних органів обох сторін для виконання такого роду робіт", - ідеться у спільній заяві Шмигаля і Туска за результатами польсько-українських міжурядових консультацій.

Крім того, сторони домовилися про активізацію співпраці для забезпечення прав польської та української національних меншин, а також зміцнення співробітництва у сфері вищої освіти і науки. 

Теги: #україна #польща #захоронення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 28.03.2024
Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

15:46 28.03.2024
Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

15:43 28.03.2024
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

15:25 28.03.2024
Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

14:57 28.03.2024
Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

10:32 28.03.2024
Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

02:43 28.03.2024
Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

01:23 28.03.2024
Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

17:04 27.03.2024
Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України - глава МЗС

Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України - глава МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

ОСТАННЄ

Основні наступальні сили на Авдіївському напрямку ворог сконцентрував на Семенівці - 3 ОШБр

Туск: Немає такої сили у світі, яка могла б підірвати нашу дружбу і солідарність з Україною

Окупанти обстріляли Моначинівку Харківської області, загинула мирна мешканка

Рада провалила голосування щодо трьох постанов, зокрема про права військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист

Кличко зустрівся з мером Парижа в Києві

Президент Філіппін пригрозив Китаю контрзаходами у відповідь на дії в Південно-Китайському морі

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

СБУ затримала "крота" ворожої розвідки - посадовця Київської ОВА, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ в Києві

До Києва прибула голова Національної асамблеї Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА