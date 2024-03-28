Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

Україна і Польща підтвердили посилення співробітництва в проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, ідеться у спільній заяві прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля і Дональда Туска.

"Підтвердили посилення співпраці у проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на території Республіки Польща та України, а також стосовно запитів до компетентних органів обох сторін для виконання такого роду робіт", - ідеться у спільній заяві Шмигаля і Туска за результатами польсько-українських міжурядових консультацій.

Крім того, сторони домовилися про активізацію співпраці для забезпечення прав польської та української національних меншин, а також зміцнення співробітництва у сфері вищої освіти і науки.