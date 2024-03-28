Представники міністерств і профільних асоціацій на переговорах Україна-Польща-ЄС обговорили можливість розблокування українсько-польського кордону

Команда низки українських міністерств і представники профільних асоціацій під час тристоронніх переговорів Україна-Польща-Євросоюз обговорили питання розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, переговори тривали понад шість годин.

"Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Дякую кожному з партнерів за особисте залучення в процес пошуку рішень", - наводить пресслужба слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

Мінвідновлення нагадало, що чергова хвиля протестів польських фермерів розпочалася 9 лютого. Відтоді український уряд працює над пошуком рішень на національному та міжнародному рівнях.