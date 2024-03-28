СБУ затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС і військовому госпіталю в Дніпрі

Кіберфахівці Служби безпеки України зірвали спробу Росії завдати ракетного удару по військовій і критичній інфраструктурі Дніпра, повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки багатоетапній спецоперації прямо на гарячому в обласному центрі затримано агента фсб, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до фсб через анонімний чат у месенджері", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Надалі окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому госпіталю в Дніпрі.

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, що забезпечує електрикою значну частину мегаполісу. За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС і прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об'єкта для "врахування" в підготовці нової серії повітряних атак на місто.

Співробітники СБУ не лише "покроково" задокументували розвідувальну активність агента ФСБ, а й встановили особу його російського куратора.

Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи щодо убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури.

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого в лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. До "уваги" агресора молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів із пошуку швидкого заробітку.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову винагороду.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

У свою чергу пресслужба Київської міської прокуратури повідомляє, що повідомлено про підозру 22-річному жителю м. Дніпро у вчиненні державної зради - у наданні представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з лютого до березня 2024 року підозрюваний, маючи негативне ставлення до чинної влади України, був прихильником проросійських поглядів та ідей, тож вступив у злочинну змову з представником країни-агресора. Так, діючи на замовлення співробітника ФСБ РФ, фігурант збирав інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об'єктів критичної інфраструктури, а також цивільних і військових об'єктів у м. Дніпро.

Зібрану інформацію, а також фото, відео та координати розташування об'єктів підозрюваний передавав російському куратору за допомогою мобільного застосунку.

Загалом у такий спосіб чоловік встиг передати дані про чотири вищевказані об'єкти.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України під час проведення ним дорозвідки неподалік військово-медичного клінічного центру однієї з військових частин м. Дніпро.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності. Слідство триває.