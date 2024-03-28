ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику

Працівники Держбюро розслідувань за сприяння Нацполіції повідомили про підозру в. о. директора держпідприємства "Північна Пуща" та його спільникам, які організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як повідомляє ДБР, встановлено, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів прийому деревини, де її продали на підставі фіктивних документів.

Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Виконувачу обов'язків директора держпідприємства "Північна Пуща", працівнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри в незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також за результатами проведених обшуків вилучено зрізану деревину обсягом понад 350 м куб., яку ділки не встигли продати.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора.