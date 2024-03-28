Події

08:48 28.03.2024

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є пошкодження, постраждалих немає

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Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є пошкодження, постраждалих немає

У ніч проти четверга ворожих обстрілів зазнали Харків і Борова, обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В 00:15 здійснено обстріл БПЛА "Шахед" Київського району м. Харків. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих... О 3:10 ворог обстріляв КАБ сел. Борова в Ізюмському районі. Пошкоджено комунікації та 5 приватних будинків. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок ворожого авіаобстрілу Шевченківського району Харкова було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема навчального закладу та житлових будинків, а також автомобілів. Загинув 59-річний цивільний, ще 20 осіб, серед яких 4 дітей, - постраждали.

У Боровій унаслідок вечірнього обстрілу було пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, 3 багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих ран загинула 12-річна дитина.

Унаслідок обстрілу КАБ у Куп'янську було пошкоджено гуртожиток і 4 багатоквартирні будинки. Без постраждалих. Унаслідок скидання ВОГ у Дворічній пошкоджено приватний будинок. Постраждав 67-річний чоловік.

Крім того, у Петрівці на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 47-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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