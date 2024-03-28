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08:12 28.03.2024

Росіяни за добу втратили 780 осіб

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Росіяни за добу втратили 780 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 10 танків, 21 бронемашину, 32 артсистеми, 22 БПЛА, а також 62 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 439970 (+780) осіб, танків - 6914 (+10) од, бойових броньованих машин - 13237 (+21) од, артилерійських систем - 10963 (+32) од, РСЗВ - 1021 (+2) од, засоби ППО - 729 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів- 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8600 (+22), крилаті ракети - 2017 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14595 (+56) од, спеціальна техніка - 1800 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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