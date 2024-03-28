НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), затвердила Порядок подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в середу, яка набуває чинності з 2 липня 2024 року.

"Цей порядок визначає зміст, обсяг, періодичність та порядок подання НКРЕКП інформації про здійснені учасниками оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, на оптовому енергетичному ринку", - йдеться в тексті документа.

Згідно з постановою, учасники оптового енергетичного ринку та особи, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 180 днів із дня набрання чинності постановою мають надати інформацію про операції, здійснені до 2 липня 2023 року та невиконані станом на цю дату. Також необхідно надати інформацію про операції, здійснені з 2 липня 2023 року до дня набрання чинності зазначеним порядком.

Крім того, учасникам оптового енергетичного ринку та особам, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 60 днів із дня набрання чинності цією постановою необхідно розпочати надання інформації щодо операцій, здійснених із дня набрання названим порядком чинності.

Як пояснюється в обґрунтуванні регулятора до ухваленого документа, проєкт постанови розроблено на виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.