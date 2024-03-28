Події

07:11 28.03.2024

НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

2 хв читати
НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), затвердила Порядок подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні в середу, яка набуває чинності з 2 липня 2024 року.

"Цей порядок визначає зміст, обсяг, періодичність та порядок подання НКРЕКП інформації про здійснені учасниками оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, на оптовому енергетичному ринку", - йдеться в тексті документа.

Згідно з постановою, учасники оптового енергетичного ринку та особи, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 180 днів із дня набрання чинності постановою мають надати інформацію про операції, здійснені до 2 липня 2023 року та невиконані станом на цю дату. Також необхідно надати інформацію про операції, здійснені з 2 липня 2023 року до дня набрання чинності зазначеним порядком.

Крім того, учасникам оптового енергетичного ринку та особам, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, протягом 60 днів із дня набрання чинності цією постановою необхідно розпочати надання інформації щодо операцій, здійснених із дня набрання названим порядком чинності.

Як пояснюється в обґрунтуванні регулятора до ухваленого документа, проєкт постанови розроблено на виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку.

 

 

 

Теги: #торгівля #інформація #енергопродукти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

09:46 27.03.2024
ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

21:48 26.03.2024
Сольський у Брюсселі закликав аграрних міністрів ЄС продовжити режим безмитної та безквотної торгівлі з Україною

Сольський у Брюсселі закликав аграрних міністрів ЄС продовжити режим безмитної та безквотної торгівлі з Україною

19:22 26.03.2024
Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

21:05 22.03.2024
НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію про міжнародних спонсорів війни

НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію про міжнародних спонсорів війни

19:21 22.03.2024
Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

16:44 22.03.2024
Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

12:22 20.03.2024
Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

21:07 15.03.2024
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Російські війська за добу здійснили 11 ракетних і 77 авіаударів

Окупанти обстріляли Борову на Харківщині, загинула 12-річна дитина

НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

Окупанти здійснили 48 обстрілів восьми ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 179 вибухів

Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА