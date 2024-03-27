Події

21:40 27.03.2024

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

1 хв читати
Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом посилення політичної та практичної підтримки України, повідомив прессекретар Блінкена Метью Міллер у середу.

"Держсекретар Блінкен і генеральний секретар Столтенберг обговорили підготовку до майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, зокрема, механізми посилення політичної та практичної підтримки НАТО України", - ідеться в пресрелізі.

Крім того, держсекретар США і генсек НАТО обговорили пріоритети НАТО на Вашингтонському саміті, який відзначить 75-річчя Альянсу.

Майбутнє засідання глав зовнішньополітичних відомств країн-членів альянсу відбудеться у Брюсселі 3-4 квітня. У рамках засідання також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

 

 

Теги: #підтримка #столтенберг #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 24.03.2024
Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

22:44 21.03.2024
Лідери ЄС: продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде потрібно. Росія не повинна перемогти - висновки Європейської ради

Лідери ЄС: продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде потрібно. Росія не повинна перемогти - висновки Європейської ради

21:30 20.03.2024
Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

15:48 16.03.2024
Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

17:29 15.03.2024
Кабмін розширює програму підтримки фермерів на деокупованих і прифронтових територіях

Кабмін розширює програму підтримки фермерів на деокупованих і прифронтових територіях

17:02 14.03.2024
Столтенберг: Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ні вільними, ні чесними

Столтенберг: Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ні вільними, ні чесними

14:31 13.03.2024
Глава МЗС: Ми вдячні українцям за мир у Молдові, далі надаватимемо всю можливу допомогу

Глава МЗС: Ми вдячні українцям за мир у Молдові, далі надаватимемо всю можливу допомогу

19:54 11.03.2024
Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

00:35 07.03.2024
Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

00:37 03.03.2024
Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Буданов назвав варіанти, чому РФ допустила теракт у Підмосков'ї, про який знала заздалегідь

Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

АРМА прогнозує 8-10 млрд грн надходжень від управління та реалізації заарештованих активів у 2024 р.

Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Генштаб ЗС України: Артилерійським і мінометним обстрілам російської окупаційної армії піддалося близько сотні населених пунктів України

Генштаб ЗС України: Протягом доби російські окупаційні війська завдали сім ракетних і 60 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку - за добу відбито 21 атаку

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала десять ударів по ворогу, ракетники вразили два райони з особовим складом окупантів

Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

На Сумщині Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон під час повномасштабної війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА