Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом посилення політичної та практичної підтримки України, повідомив прессекретар Блінкена Метью Міллер у середу.

"Держсекретар Блінкен і генеральний секретар Столтенберг обговорили підготовку до майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, зокрема, механізми посилення політичної та практичної підтримки НАТО України", - ідеться в пресрелізі.

Крім того, держсекретар США і генсек НАТО обговорили пріоритети НАТО на Вашингтонському саміті, який відзначить 75-річчя Альянсу.

Майбутнє засідання глав зовнішньополітичних відомств країн-членів альянсу відбудеться у Брюсселі 3-4 квітня. У рамках засідання також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.