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21:24 27.03.2024

Буданов назвав варіанти, чому РФ допустила теракт у Підмосков'ї, про який знала заздалегідь

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Буданов назвав варіанти, чому РФ допустила теракт у Підмосков'ї, про який знала заздалегідь

Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в підмосковському Crocus Сity Hall, проте допустила його через або "боротьбу веж", або неоціненність масштабів того, що може статися, заявив начальник головного управління розвідки при міністерстві оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось  нізвідки", - сказав Кирило Буданов під час Третього міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій.

За його словами, Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщалися на територію держави-агресора.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - зазначив начальник ГУР.

Згідно з його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії того, що сталося в підмосковному ТЦ, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

"З’явились пояснення патрушева і бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - заявив глава розвідки.

Буданов додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, що зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", - підсумував начальник ГУР МО України.

 

 

 

Теги: #теракт #москва #версії #буданов

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