На Сумщині Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон під час повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Сумської області вручив державні нагороди людям, які забезпечують життєдіяльність Сумщини під час повномасштабної російської агресії.

Як повідомляє пресслужба президента, глава держави наголосив, що ці люди заслуговують на вдячність українського народу за те, що Сумщина вистояла, бореться і переможе.

"Вдячний рятувальникам, працівникам медичної сфери, енергетикам, які долають дуже серйозні виклики. Вдячний поліції. Усім тим, хто живе Сумщиною і бореться від душі та серця", - наголосив Зеленський і побажав здоров'я їхнім родинам.

Президент також передав побажання перемоги представникам різних професій, які залишаються на Сумщині. "На сьогодні це найголовніший виклик - любити Україну в Україні", - зазначив Зеленський.

Глава держави вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня працівникам "Сумиобленерго" (одному з них посмертно), а також нагородив медалями "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "За врятоване життя" медиків Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поліцейських і рятувальників. Вони були відзначені за мужність і самовідданість під час захисту територіальної цілісності України та подолання наслідків збройної агресії Росії.