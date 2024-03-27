Події

19:36 27.03.2024

На Сумщині Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон під час повномасштабної війни

1 хв читати
На Сумщині Зеленський нагородив людей, завдяки яким тримається регіон під час повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Сумської області вручив державні нагороди людям, які забезпечують життєдіяльність Сумщини під час повномасштабної російської агресії.

Як повідомляє пресслужба президента, глава держави наголосив, що ці люди заслуговують на вдячність українського народу за те, що Сумщина вистояла, бореться і переможе.

"Вдячний рятувальникам, працівникам медичної сфери, енергетикам, які долають дуже серйозні виклики. Вдячний поліції. Усім тим, хто живе Сумщиною і бореться від душі та серця", - наголосив Зеленський і побажав здоров'я їхнім родинам.

Президент також передав побажання перемоги представникам різних професій, які залишаються на Сумщині. "На сьогодні це найголовніший виклик - любити Україну в Україні", - зазначив Зеленський.

Глава держави вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня працівникам "Сумиобленерго" (одному з них посмертно), а також нагородив медалями "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "За врятоване життя" медиків Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поліцейських і рятувальників. Вони були відзначені за мужність і самовідданість під час захисту територіальної цілісності України та подолання наслідків збройної агресії Росії.

Теги: #президент #нагороди #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 27.03.2024
Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

Повідомлено про підозру двом депутатам облради за підкуп начальника Сумської МВА

17:11 27.03.2024
Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

08:23 27.03.2024
Росіяни обстріляли Краснопільську і Зноб-Новгородську ОТГ Сумської області

Росіяни обстріляли Краснопільську і Зноб-Новгородську ОТГ Сумської області

07:10 27.03.2024
Окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 181 вибух

Окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 181 вибух

20:33 26.03.2024
Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії підготовку двосторонньої безпекової угоди

19:23 26.03.2024
Данілова буде переведено на інший напрямок - Зеленський

Данілова буде переведено на інший напрямок - Зеленський

19:04 26.03.2024
У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

08:49 26.03.2024
Окупанти вночі та вранці обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 30 вибухів

Окупанти вночі та вранці обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 30 вибухів

23:15 25.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

21:01 25.03.2024
Росіяни скинули дві бомби на навчальний заклад у Сумській області

Росіяни скинули дві бомби на навчальний заклад у Сумській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

АРМА прогнозує 8-10 млрд грн надходжень від управління та реалізації заарештованих активів у 2024 р.

Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Генштаб ЗС України: Артилерійським і мінометним обстрілам російської окупаційної армії піддалося близько сотні населених пунктів України

Генштаб ЗС України: Протягом доби російські окупаційні війська завдали сім ракетних і 60 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку - за добу відбито 21 атаку

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала десять ударів по ворогу, ракетники вразили два райони з особовим складом окупантів

Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА