Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

Чехія занесла до національного санкційного списку обвинуваченого в держзраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, повідомляє Radio Prague International.

"У середу уряд за пропозицією глави МЗС Яна Ліпавського затвердив три нові записи в національному списку санкцій. Йдеться про одну юридичну особу та двох фізичних. Першою внесеною до списку особою є Віктор Медведчук, який керує з Росії операцією російського впливу на території Чехії. Крім нього, до списку потрапили компанія Voice of Europe s.r.o та пропагандист Артем Марчевський", - йдеться в повідомленні RPI.

Як зазначається, "операція цієї групи полягала у вчиненні дій проти територіальної цілісності та суверенітету України. Дії, на які впливають ці санкції, ретельно документуються. Пакет доказів містить понад 300 сторінок", - ідеться в повідомленні з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу.

За словами прем'єра Чехії, діяльність проросійської групи виходить за межі країни і намагається впливати на демократичні процеси в Європі.