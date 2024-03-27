Події

18:48 27.03.2024

Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

1 хв читати
Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

 Чехія занесла до національного санкційного списку обвинуваченого в держзраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, повідомляє Radio Prague International.

"У середу уряд за пропозицією глави МЗС Яна Ліпавського затвердив три нові записи в національному списку санкцій. Йдеться про одну юридичну особу та двох фізичних. Першою внесеною до списку особою є Віктор Медведчук, який керує з Росії операцією російського впливу на території Чехії. Крім нього, до списку потрапили компанія Voice of Europe s.r.o та пропагандист Артем Марчевський", - йдеться в повідомленні RPI.

Як зазначається, "операція цієї групи полягала у вчиненні дій проти територіальної цілісності та суверенітету України. Дії, на які впливають ці санкції, ретельно документуються. Пакет доказів містить понад 300 сторінок", - ідеться в повідомленні з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу.

За словами прем'єра Чехії, діяльність проросійської групи виходить за межі країни і намагається впливати на демократичні процеси в Європі.

 

Теги: #медведчук #санкції #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 26.03.2024
Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

20:39 25.03.2024
США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

16:52 25.03.2024
Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

15:01 20.03.2024
Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня - Міноборони Чехії

Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня - Міноборони Чехії

13:23 18.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

20:12 15.03.2024
Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

15:15 14.03.2024
"Росатом" безпосередньо бере участь у збройній агресії проти України і має потрапити під санкції - заява глави Міненерго в Конгресі США

"Росатом" безпосередньо бере участь у збройній агресії проти України і має потрапити під санкції - заява глави Міненерго в Конгресі США

20:27 12.03.2024
Чехія може закупити для ЗС України ще 200 тис. боєприпасів - прем'єр Фіала

Чехія може закупити для ЗС України ще 200 тис. боєприпасів - прем'єр Фіала

17:25 12.03.2024
ЄС продовжив іще на пів року санкції за підрив територіальної цілісності та суверенітету України

ЄС продовжив іще на пів року санкції за підрив територіальної цілісності та суверенітету України

19:54 11.03.2024
Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

У результаті скидання вибухівки з дрона в с. Веселе поранено чоловіка

Армія РФ за день тричі обстріляла Нікопольський район із важкої артилерії, атакувала п'ятьма дронами, є загиблий і постраждалий - ОВА

Кулеба: Заплановано, що F-16 з'являться в небі України в середині літа, наразі все йде за планом

Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

Наймолодшому постраждалому внаслідок удару по Харкову 3 місяці - облпрокурор

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА