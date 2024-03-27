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16:36 27.03.2024

Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

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Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

Потужна українська протиповітряна оборона прикриє війська і дасть їм змогу переломити хід війни на користь України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, закликавши партнерів передати в найкоротші терміни Києву більше сучасних систем ППО, зокрема Patriot.

Під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ в середу Кулеба наголосив на терміновій потребі України в більшій кількості систем ППО Patriot і подібних на тлі збільшення інтенсивності російських повітряних атак балістичними ракетами.

Кулеба назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони. Насамперед це врятує тисячі людських життів, що є головною метою, зазначив він. По-друге, за словами міністра, сильна українська протиповітряна оборона заощадить значну кількість ресурсів для партнерів України.

"Кожна територія, закрита Patriot, - це менше руйнувань критичної інфраструктури та менше коштів на відновлення; кожне місто, надійно захищене Patriot, - це тисячі українців, які повернуться з-за кордону, зміцнюючи українську економіку та зменшуючи її залежність від іноземної фінансової допомоги", - сказав Кулеба.

По-третє, як наголосив міністр, сильна протиповітряна оборона на передовій дала б змогу українським військам не лише не втрачати позицій, а і змусити росіян відступати.

"Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська і дасть їм змогу переломити хід війни на користь України. Головною перевагою Росії на полі бою зараз є широке використання керованих авіаційних бомб. Ці бомби, які в середньому важать від 500 до 1500 кілограмів, дають змогу російським окупантам знищувати цілі ударів і просуватися вперед по руїнах", - зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що "єдиний спосіб протистояти цій варварській тактиці, - збивати літаки, які скидають ці бомби, що потребує достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони на фронті".

Глава МЗС повідомив, що Росія посилила повітряний терор проти України й лише за тиждень з 18 по 24 березня запустила 190 ракет різних типів, 140 безпілотників "Шахед" і 700 керованих авіабомб проти України.

Кулеба зазначив, що системи Patriot має низка країн світу. Він наголосив, що ці системи можуть і повинні бути передані Україні в найкоротші терміни, й закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

"Україна зараз є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені зараз тут, в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", - заявив глава МЗС.

Теги: #кулеба #ппо

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