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14:40 27.03.2024

Деякі евакуйовані жителі Донецької області намагаються туди повернутися, але з дітьми не пускають - обладміністрація

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Деякі евакуйовані жителі Донецької області намагаються туди повернутися, але з дітьми не пускають - обладміністрація

Деякі жителі прифронтових населених пунктів Донецької області, раніше евакуйовані до безпечних районів України, намагаються повертатися до своїх домогосподарств, зокрема і з дітьми, розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бачимо таку динаміку, що люди повертаються. До повномасштабної війни, хочу нагадати, в області було 1 млн 900 тис. людей, а зараз 480 тис... І люди деякі повертаються до своїх домогосподарств, здебільшого до приватних, тому що мотивація така, що зараз весна надворі, там щось росте, по господарству треба працювати. Випадки такі є, що люди повертаються у свої домогосподарства", - сказав Філашкін в ефірі телемарафону в середу.

При цьому, за його словами, влада перешкоджає поверненню дітей у громади, звідки здійснюється примусова евакуація неповнолітніх. "Ми не пускаємо людей, житло яких розташоване на лінії фронту, щоб вони не заїжджали туди з дітьми, бо були такі випадки, що завозили діток до своїх міст, як от Торецька громада, Курахівська громада, - там, де триває примусова евакуація. Ми заборонили повертати туди дітей", - сказав голова обладміністрації.

За словами Філашкіна, загалом у населених пунктах Донецької області, що розташовані на лінії фронту, залишається 3144 дитини - в Лиманській, Костянтинівській, Селидівській та Курахівській громадах, водночас у Торецькій і Курахівській, де оголошено примусову евакуацію, залишається тільки 23 дитини.

"Зараз триває обов'язкова евакуація з області та в деяких населених пунктах - примусова евакуація. Примусова евакуація триває в Торецькій громаді та в Курахівській. У Торецькій перебувають 14 діток у тих населених пунктах, у яких було визначено примусову евакуацію, і дев’ять діток у Курахівській громаді, де було визначено примусову евакуацію", - розповів він.

За словами очільника обладміністрації, в цьому напрямі працюють керівники військової адміністрації та підрозділу поліції "Білі янголи", а також підрозділи ДСНС. У деяких випадках в евакуації допомагають військовослужбовці.

Філашкін зазначив, що динаміка зростання евакуації є, але при цьому деякі раніше евакуйовані жителі починають повертатися.

Раніше голова обладміністрації повідомив у своєму телеграм-каналі, що за минулу добу з прифронтових населених пунктів Донецької області було евакуйовано 456 осіб, зокрема 42 дитини.

Теги: #населення #донецька_область

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