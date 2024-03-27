У Херсоні скоротять комендантську годину - голова МВА

З наступного тижня в Херсонській міській територіальній громаді буде скорочено тривалість комендантської години, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відповідний наказ уже підписано. Починаючи з 1 квітня 2024 року комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він звернувся до жителів громади і нагадав, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки.

"Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години", - наголосив Мрочко.