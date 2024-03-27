У Мінветеранів мають намір створити всеукраїнську карту поховань загиблих героїв - Порхун

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє про розробку всеукраїнської карти поховань загиблих героїв.

"На сьогодні держустанова "Національне військове меморіальне кладовище" розробляє дуже потужний сайт, на якому буде карта поховань... У нас амбітні плани зробити цю карту поховань на всій території нашої держави", - сказав Порхун в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, на цій карті під кожного похованого героя буде інформація про місце проходження служби, місце загибелі та стисла історія його життя.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

19 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

22 січня 2024 року міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що перші поховання на НВМК можуть відбутися на початку осені 2024 року. Пізніше в Мінветеранів заявили, що розраховують на будівництво двох черг меморіального кладовища до кінця року.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа – на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року.