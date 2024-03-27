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13:39 27.03.2024

Окупанти завдали удару дроном по житловому будинку в Бериславському районі, загинула місцева жителька

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Окупанти завдали удару дроном по житловому будинку в Бериславському районі, загинула місцева жителька

Жителька села Михайлівка Бериславського району Херсонської області загинула у власному будинку внаслідок атаки ударного безпілотного літального апарата, запущеного російськими окупантами, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в селі Михайлівка Бериславського району. У власному будинку смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька", - написав Прокудін у телеграмі в середу.

Теги: #херсонська_область

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