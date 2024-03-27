СБУ затримала агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об'єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.

"У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа й столична ТЕЦ", - повідомляє пресслужба СБУ.

Спочатку зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак. Для прихованого збирання розвідданих один із російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, що постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Інший фігурант збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу в березні 2022 року. Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, що забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

За наявними даними, ця інформація була потрібна агресору для ухвалення рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів і поетапно задокументували її.

На завершальному етапі спецоперації обох зловмисників затримано на гарячому, коли вони шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

"За даними слідства, одним з ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Другий - 24-річний киянин. Наприкінці січня цього року їх дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по Москві та Московській області", - повідомляє СБУ.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їм загрожує довічне ув'язнення.