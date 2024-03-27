Росіяни обстріляли Краснопільську і Зноб-Новгородську ОТГ Сумської області

Російські війська вночі та вранці обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську ОТГ Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

По ️Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів). По ️Зноб-Новгородській здійснено артобстріл (6 вибухів).