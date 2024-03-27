Події

07:56 27.03.2024

Ворог увечері вдарив по Нікополю з артилерії

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Ворог увечері вдарив по Нікополю з артилерії

Російські війська пізно ввечері у вівторок вдарили по Нікополю з артилерії, обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері агресор ще двічі вдарив по Нікопольщині. Влучив по Червоногригорівській та Мирівській громадах із важкої артилерії. Випустив близько півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, після цього атаки припинилися і ніч у районі минула без обстрілів. Так само, як і на інших територіях Дніпропетровщини.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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