Ворог увечері вдарив по Нікополю з артилерії

Російські війська пізно ввечері у вівторок вдарили по Нікополю з артилерії, обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері агресор ще двічі вдарив по Нікопольщині. Влучив по Червоногригорівській та Мирівській громадах із важкої артилерії. Випустив близько півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, після цього атаки припинилися і ніч у районі минула без обстрілів. Так само, як і на інших територіях Дніпропетровщини.