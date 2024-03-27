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07:07 27.03.2024

США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

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США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

США не мають відношення до авіаударів по сирійській провінції Дейр-Ез-Зор, які сталися в ніч на вівторок, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Ми не здійснювали атаки в Сирії минулої ночі", - сказала Сінгх, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Раніше повідомлялося, що провінція Дейр-Ез-Зор на сході Сирії зазнала авіаударів. Кілька людей загинули, є поранені. Сирійські ЗМІ писали, що за удари відповідальні США.

Пізніше видання The Times of Israel повідомляло, що ізраїльська авіація в ніч на вівторок атакувала на сході Сирії поблизу міст Дейр-ез-Зор і Абу-Камаль цілі, пов'язані з іранським Корпусом вартових Ісламської Революції.

 

 

Теги: #сша #сирія #спростування #удари

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