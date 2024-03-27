Події

06:57 27.03.2024

У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

1 хв читати
У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

У структурі міністерства оборони створили департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для військ, повідомляє сайт відомства.

Зокрема, продовольство, речове майно, паливно-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

"Основне завдання департаменту - формувати річний план закупівель товарів. Тобто звести до мінімуму нагальну потребу - коли міністерству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ", - сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що фахівці департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиметься "Державним оператором тилу".

 

 

 

Теги: #міноборони #департамент #закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 25.03.2024
Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

21:11 23.03.2024
Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

17:31 20.03.2024
У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

21:11 19.03.2024
У Міноборони Франції спростували російську дезінформацію про нібито підготовку військових до відправки в Україну

У Міноборони Франції спростували російську дезінформацію про нібито підготовку військових до відправки в Україну

18:21 19.03.2024
Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

13:15 19.03.2024
Пріоритетами на "Рамштайн-20" для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони

Пріоритетами на "Рамштайн-20" для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони

14:52 18.03.2024
Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів харчування для ЗСУ

Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів харчування для ЗСУ

21:32 08.03.2024
Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони

Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони

07:19 07.03.2024
ДОТ заявляє про спроби "харчової мафії" зірвати закупівлі харчування для ЗС України

ДОТ заявляє про спроби "харчової мафії" зірвати закупівлі харчування для ЗС України

12:57 05.03.2024
"Агенція оборонних закупівель" уперше придбає через Prozorro 20 тис. БПАК - Міноборони

"Агенція оборонних закупівель" уперше придбає через Prozorro 20 тис. БПАК - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу втратили 1030 осіб

Данілова буде переведено на інший напрямок - Зеленський

Франція найближчим часом поставить Україні 78 гаубиць для задоволення нагальних потреб армії

У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

У Криворізькому районі збили російську ракету - голова ОВА

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Окупанти за добу завдали 386 ударів по семи містах і селах Запорізької області - голова ОВА

Росіяни обстріляли Краснопільську і Зноб-Новгородську ОТГ Сумської області

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Росіяни за добу втратили 1030 осіб

Ворог увечері вдарив по Нікополю з артилерії

Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 67 бойових зіткнень

Російські війська за добу здійснили п’ять ракетних і 74 авіаудари

Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель заступника голови військового крила ХАМАС

Окупанти здійснили 36 обстрілів Сумщини, за добу зафіксовано 181 вибух

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА