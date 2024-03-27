У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

У структурі міністерства оборони створили департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для військ, повідомляє сайт відомства.

Зокрема, продовольство, речове майно, паливно-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

"Основне завдання департаменту - формувати річний план закупівель товарів. Тобто звести до мінімуму нагальну потребу - коли міністерству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ", - сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що фахівці департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиметься "Державним оператором тилу".