Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником з національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про безпекове співробітництво та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн", - повідомила пресслужба Офісу президента.

Ігор Жовква також скоординував із Генріком Ландерхольмом графік контактів на найвищому рівні.