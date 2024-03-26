Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником з національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом.
"Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про безпекове співробітництво та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн", - повідомила пресслужба Офісу президента.
Ігор Жовква також скоординував із Генріком Ландерхольмом графік контактів на найвищому рівні.