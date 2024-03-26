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21:01 26.03.2024

Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

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Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником з національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про безпекове співробітництво та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн", - повідомила пресслужба Офісу президента.

Ігор Жовква також скоординував із Генріком Ландерхольмом графік контактів на найвищому рівні.

 

 

Теги: #безпека #угода #швеція

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