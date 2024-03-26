Події

18:08 26.03.2024

Юхновського поховають 28 березня на Личаківському кладовищі

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Юхновського поховають 28 березня на Личаківському кладовищі

Видатного українського фізика-теоретика й державного діяча Ігоря Юхновського поховають у четвер, 28 березня, на Личаківському кладовищі у Львові, повідомляє пресслужба Львівської міської ради у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, прощання відбудеться о 10:00 28 березня у Свято-Покровському кафедральному соборі Православної церкви України на вулиці Грушевського, 2. Поховають академіка Юхновського в родинному гробівці на Личаківському кладовищі.

Як повідомлялося, Юхновський помер у Львові у вівторок на 99-му році життя.

Він був засновником Львівської наукової школи статичної фізики, академіком Національної академії наук України, а також політичним і державним діячем. Зокрема, він був одним з авторів тексту Акта проголошення незалежності України та автором ідеї про всенародний референдум, який підтвердив проголошення незалежності в серпні 1991 року.

З 1990 до 2006 року обирався народним депутатом України, обіймав посаду віцепрем'єра в уряді Леоніда Кучми, був першим директором Інституту національної пам'яті.

Теги: #поховання #юхновський

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