Інтерфакс-Україна
Події
16:22 30.05.2025

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

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Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища завершено, перші почесні поховання плануються найближчим часом, повідомили у державній установі НВМК.

"Станом на час надання відповіді перші почесні поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу не розпочалося", - йдеться у відповіді держустанови на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В то й же час, у НВМК уточнили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

Зокрема, у відповіді зазначається, що будівельні роботи 1-го пускового комплексу 1-ї черги меморіального кладовища завершено, зокрема, 19 травня видано сертифікат Державної інспекції архітектури та містобудування, який засвідчує відповідність завершеного будівництва окремого пускового комплексу документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Також зазначається, що будівництво 2-го пускового комплексу 1-ї черги планується завершити 31 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

31 грудня 2024 року в НВМК заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

У кінці травня у тендері на будівництво 2-ої черги НВМК перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест" з Чорноморська, Одеська області.

Теги: #поховання #нвмк

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