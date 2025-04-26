Інтерфакс-Україна
Події
17:44 26.04.2025

Папу Римського Франциска поховали

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Папу Римського Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі, повідомив Ватикан. Закрита церемонія тривала близько пів години.

"Обряд [поховання] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала Камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30", – йдеться в заяві Ватикану.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Зазначається, що Папа вперше за понад століття був похований за межами Ватикану, і його поховання було приватною подією, що дозволило найближчим до нього людям віддати йому шану.

Теги: #поховання #рим #папа_римський

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