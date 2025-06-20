Інтерфакс-Україна
Події
16:01 20.06.2025

Перші почесні поховання на НВМК плануються найближчим часом - Мінветеранів

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Перші почесні поховання на НВМК плануються найближчим часом - Мінветеранів

Перші почесні поховання (перепоховання) на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) плануються найближчим часом, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Перші почесні поховання (перепоховання) на території кладовища плануються найближчим часом", - йдеться у відповіді міністерства за запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві розповіли, що станом на сьогодні завершено будівництво 1 пускового комплексу першої черги НВМК, і 19 травня видано сертифікат Державною інспекцією архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

"Наразі тривають будівельні роботи 2-го пускового комплексу першої черги будівництва та підготовка до будівельних робіт 1-6 пускових комплексів другої черги", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

В НВМК 31 грудня 2024 року заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом.

Комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала держустанову "Національне військове меморіальне кладовище" скасувати рішення про визначення ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем попереднього тендеру на будівництво 2-ої черги НВМК, так як тендерна пропозиція не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. 16 червня рішення АМКУ було виконано, шляхом скасування рішення про визначення переможця. 17 червня ДУ "НВМК" оголосило повторний тендер.

Теги: #поховання #нвмк

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