Синєгубов: Розглядаємо можливість обов'язкової евакуації з низки населених пунктів Харківського й Богодухівського районів

Обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей із дітьми з Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад Харківської області практично завершено, заявив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ми фактично завершили евакуацію дітей у примусовий спосіб, яка відбувалася з двох громад куп'янського напрямку, ми вивезли майже 160 дітей з їхніми сім'ями. Зараз аналізуємо, чи залишився там ще хтось, оскільки в нас була інформація, що дехто виїжджав самостійно", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розглядають також можливість оголошення обов'язкової евакуації дітей (можливо, у примусовий спосіб) із низки населених пунктів Богодухівського й Харківського районів, які перебувають під обстрілами.