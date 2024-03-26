ВМС ЗСУ про поразку військово-морської бази ворога в Севастополі: Якщо об'єкт функціонував відповідно до назви, то це серйозна втрата для ЧФ РФ

Завдання успішних ударів українськими силами по військово-морській базі РФ у тимчасово окупованому Севастополі може спричинити серйозні проблеми для Чорноморського флоту РФ, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Якщо говорити про ураження об'єктів безпосередньо на території Криму, то можемо констатувати, що серед уражених об'єктів була будівля військово-морської бази "Севастополь". Якщо цей об'єкт функціонував відповідно до назви, то це буде дуже серйозною втратою для ЧФ РФ. Тому що саме ця структура відповідає за забезпечення чорноморського флоту, вирішує багато поточних питань: від палива і провізії до боєкомплектів, озброєння, охорони кораблів. Тому так, об'єкт досить серйозний", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону у вівторок.

Він додав, що "зв'язок - це лише один з елементів, який можуть втратити" окупанти.

Спікер нагадав, що українські воїни успішно атакували "Нептуном" БДК "Костянтин Ольшанський", захоплений росіянами 2014 року. Поразка сталася 23 березня пізно ввечері, за уточненими даними, вказав Плетенчук.

Уже 24 березня українські сили успішно вразили два ворожі десантні кораблі "Ямал" і "Азов".

"Тепер вони (кораблі - ІФ-У) всі разом повертаються знову на ремонт", - додав спікер.