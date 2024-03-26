Зеленський: Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу

Національна гвардія України (НГУ) стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу, заявив президент України в день 10-ї річниці створення НГУ.

"Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 10-ї річниці створення Національної гвардії України та випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту Нацгвардії", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України у вівторок.

"Десять років, як слово "нацгвардієць" означає гордість і силу, необхідний результат у бою та надійність для держави Україна. На початку, у 14-му році, це слово – "нацгвардієць" – починалось із сенсу "доброволець". Зараз це теж зберігається. І кожен рік додає нашій Національній гвардії України ще одного значення, а саме – незамінності", - наголосив глава держави.

Як повідомляється, президент наголосив, що нацгвардійці нарівні з іншими воїнами Сил оборони та безпеки беруть участь у боях проти Росії, б’ються міцно й сміливо. Зокрема, підрозділи аеророзвідки Нацгвардії є надзвичайно ефективними за кількістю знищеної російської техніки та солдатів ворога. Понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ знищують російські ракети та дрони щодня. А сапери Нацгвардії очищують українську землю від російських мін.

"Окрім бойової, Національна гвардія України виконує ще й захисну функцію всередині нашої держави – допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. Я вдячний усім солдатам, усім командирам, які в повному сенсі цих слів служать українському народу та державі. Пишаюся Національною гвардією України", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українська історія завжди пам'ятатиме героїчні сторінки, написані воїнами підрозділів Національної гвардії з 2014 року. "Захист Харкова та оборона Київщини. Бої проти російських терористів у 14-му році на Донбасі та захист життя на Донбасі зараз. Героїзм у найжорсткіших протистояннях. Україна завжди буде вдячна воїнам Національної гвардії, зокрема воїнам підрозділу "Азов", які захищали Маріуполь та "Азовсталь". Ми пам’ятаємо про всіх українців, усіх оборонців Маріуполя – усіх "азовців", які зараз у російському полоні. Держава робить усе можливе, щоб повернути їх додому, і я вдячний усім нашим інституціям та особливо – міжнародним посередникам, які допомагають нам у цьому", - сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, уже понад дев'ять тисяч нацгвардійців відзначено державними нагородами, 48 із них - званням Герой України. "Наша державна незалежність тримається саме на такій масштабній хоробрості українського народу – наших людей, наших Сил оборони та безпеки. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які билися та віддали своє життя заради нашої незалежності та майбутнього для українського народу", - акцентував Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників. Президент вручив військовослужбовцям Національної гвардії України державні нагороди.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу глава держави присвоїв почесні найменування та вручив бойові прапори військовим частинам НГУ.