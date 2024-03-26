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13:49 26.03.2024

Британський суд вирішив поки що не екстрадувати Ассанжа до США і розглянути його апеляцію

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Британський суд вирішив поки що не екстрадувати Ассанжа до США і розглянути його апеляцію

Високий суд у Лондоні ухвалив відкласти екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до завершення розгляду апеляції, повідомляє у вівторок The Guardian.

Якби суд не погодився розглядати апеляцію Ассанжа на ухвалене раніше рішення про його екстрадицію, то процес його видачі американській стороні розпочався б негайно.

Високий суд Лондона в середині грудня 2021 року підтримав апеляцію, подану владою США, і скасував заборону на екстрадицію Ассанжа до Сполучених Штатів. У березні 2022 року Верховний суд Великої Британії відмовився задовольнити апеляцію Ассанжа на це рішення Високого суду Лондона, а у квітні 2022 року Вестмінстерський магістратський суд Лондона ухвалив постанову про екстрадицію засновника WikiLeaks у США.

У червні 2022 року Пріті Пател, яка обіймала на той час посаду глави МВС Великої Британії, ухвалила рішення про передачу Ассанжа США. Пізніше засновник WikiLeaks направив нову апеляцію на це рішення британської влади.

США домагаються екстрадиції 52-річного Ассанжа, оскільки американська прокуратура хоче притягнути його до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має стосунок до оборони.

У квітні 2019 року Мін'юст США повідомив, що звинувачує засновника WikiLeaks у змові з ексінформаторкою Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів. Пізніше судова влада США оголосила про рішення висунути додаткові звинувачення засновнику Wikileaks за ще 17 пунктами. Усі звинувачення, як зазначали американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням і оприлюдненням даних, що стосуються оборони США.

У США Ассанжу загрожує 175 років тюремного ув'язнення.

Теги: #ассанж #екстрадиція

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