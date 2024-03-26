Події

08:34 26.03.2024

На Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один загиблий та четверо постраждалих

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На Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один загиблий та четверо постраждалих

Як повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, напередодні Вовчанськ двічі зазнав ворожих обстрілів. Унаслідок артобстрілу горіли 2 приватні будинки. На місці влучення від уламків загинув 65-річний чоловік. Пізніше внаслідок скидання керованої авіабомби було пошкоджено приватний будинок. У Дергачах внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, 1 господарську споруду, 2 автомобілі. Постраждали 4 жінки (у двох вибухова травма, у решти - гостра реакція на стрес).

Внаслідок нічної атаки ворожих БПЛА в Харкові незначно пошкоджено будівлю приватного підприємства, повідомив голова ОВА.

"Унаслідок атаки вибито вікна в 4-поверховій будівлі, де розташоване приватне підприємство. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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