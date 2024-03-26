Події

07:55 26.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів і 27 артсистем

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ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів і 27 артсистем

Українські військові за добу ліквідували майже 770 осіб особового складу ворога, 6 танків, 24 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 БПЛА, 4 крилаті ракети, 48 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 438160 (+770) осіб, танків - 6893 (+6) од, бойових броньованих машин - 13207 (+24) од, артилерійських систем - 10904 (+27) од, РСЗВ - 1019 (+1) од, засоби ППО - 727 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8553 (+14) од, крилаті ракети - 2014 (+4), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14498 (+44) од, спеціальна техніка - 1789 (+4)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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