Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами, які воюють у складі українських Сил оборони, а також побажав у Рамадан миру і справедливості мусульманським народам, які страждають від війни.

"З 11 березня, коли цьогоріч розпочався Рамадан, для всіх українців, для української мусульманської спільноти не було жодного спокійного та безпечного дня без російського терору. Десятки українських міст і сіл зазнали ударів РФ - від Сумщини до Львівщини, від Одеси до Донецької області", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "для Путіна немає нічого святого і цінного - йому байдуже, кого піддавати стражданням і яку віру нищити, бо він сам вірить тільки в насильство".

"І він має програти - обов'язково. Саме це забезпечують усі наші люди разом - кожен, хто докладає зусиль заради спільного блага", - додав президент.

Під час іфтару глава держави відзначив воїнів-мусульман у складі Сил оборони України, які захищають державу та наближають звільнення українських територій.

Зеленський також зазначив: "Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною та ударами зла".

"Хочу згадати і про інші народи, позбавлені нормального життя через бойові дії та спричинений ними хаос. Усі у світі заслуговують на мир. Люди в Сирії, Газі, Лівії, Судані та в усіх інших країнах, де немає зараз миру. Ми в Україні бажаємо всім, хто цінує життя, захисту і чесного миру всім народам, чий дім знищує війна. Нехай цей час Рамадану підтримає людей. І нехай наша єдність буде незмінною. Світлого Рамадану! ", - побажав президент.

Зі свого боку, міністр оборони України Рустем Умєров також подякував військовослужбовцям за захист справедливості та миру.

"Нехай Бог якнайшвидше подарує нам перемогу над ворогом, звільнення наших територій і народу, щоб ми забезпечили законність для всіх наших громадян. Нехай Всевишній прийме ваш піст і молитви, і вашу військову службу на шляху захисту справедливості, свободи та миру. Наші молитви з тими, хто загинув за свою Україну", - сказав він.

Участь в іфтарі також узяли представники Меджлісу кримськотатарського народу, представники мусульманської спільноти та духовенства України.

Іфтар - вечірній прийом їжі у мусульман, який проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.