Події

18:14 25.03.2024

Важкі бої поблизу Тернів тривають, за місяць на кремінському напрямку ворог втратив 961 людину - "Азов"

1 хв читати
Важкі бої поблизу Тернів тривають, за місяць на кремінському напрямку ворог втратив 961 людину - "Азов"

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12 бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив 356 - вбитими, 602 - пораненими і трьох - полоненими.

Як повідомляє пресслужба бригади, на кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу.

"За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12 бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив: 356 - вбитими; 602 - пораненими; трьох - полоненими; дев'ять танків; 18 БМП; п'ять БТР; шість артилерійських систем; дві одиниці спецтехніки; один міномет; два БПЛА; велику кількість систем зв'язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скиданнями та артилерія.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків", - наголосили в бригаді.

 

Теги: #азов #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 25.03.2024
У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

14:11 24.03.2024
За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

13:16 22.03.2024
Наступальних угруповань на сумському напрямку противник не створює, але веде терор проти цивільних - Павлюк

Наступальних угруповань на сумському напрямку противник не створює, але веде терор проти цивільних - Павлюк

13:11 22.03.2024
Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

12:01 22.03.2024
РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

11:55 22.03.2024
Павлюк: Поки що перевагу на полі бою ми не можемо отримати, противник має більший ресурс, але всьому свій час

Павлюк: Поки що перевагу на полі бою ми не можемо отримати, противник має більший ресурс, але всьому свій час

11:43 20.03.2024
Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

09:56 19.03.2024
НАТО зацікавлене в досвіді України у веденні комунікацій під час війни - Мінкультури

НАТО зацікавлене в досвіді України у веденні комунікацій під час війни - Мінкультури

16:57 18.03.2024
Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

13:52 18.03.2024
Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

У Харкові для зниження навантаження на енергосистему буде достроково завершено опалювальний сезон - мер

ОСТАННЄ

Мін'юст запропонував запровадити санкції проти Табачника

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

Зеленський: СБУ за роки війни стала бойовою і результативною спецслужбою, яка і потрібна Україні

У Печерському районі Києва вже 10 постраждалих від ракетного удару, 16-річна дівчину вже виписали - Кличко

У Харкові для зниження навантаження на енергосистему буде достроково завершено опалювальний сезон - мер

На Сумщині запроваджують тимчасові обмеження на продаж алкоголю - військова адміністрація

РФ створить дві нові армії та зможе їх укомплектувати, але вони матимуть проблеми з підготовкою та оснащенням - британська розвідка

У Кривому Розі скасовано екстрені відключення електроенергії

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 7 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА