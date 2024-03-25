Важкі бої поблизу Тернів тривають, за місяць на кремінському напрямку ворог втратив 961 людину - "Азов"

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12 бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив 356 - вбитими, 602 - пораненими і трьох - полоненими.

Як повідомляє пресслужба бригади, на кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу.

"За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12 бригадою "Азов", лише за підтвердженими даними ворог втратив: 356 - вбитими; 602 - пораненими; трьох - полоненими; дев'ять танків; 18 БМП; п'ять БТР; шість артилерійських систем; дві одиниці спецтехніки; один міномет; два БПЛА; велику кількість систем зв'язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скиданнями та артилерія.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків", - наголосили в бригаді.