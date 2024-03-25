Події

16:32 25.03.2024

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

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Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

З початку повномасштабного вторгнення РФ українська протиповітряна оборона збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це результат титанічної роботи української протиповітряної оборони. Тисячі життів урятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами. Проте Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", - ідеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

 

Теги: #міноборони #ппо

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