Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

З початку повномасштабного вторгнення РФ українська протиповітряна оборона збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це результат титанічної роботи української протиповітряної оборони. Тисячі життів урятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами. Проте Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", - ідеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.