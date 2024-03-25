Кулеба після чергової атаки РФ: Україні терміново потрібно більше засобів ППО, зокрема Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ранкової російської ракетної атаки по Києву закликав надати Україні більшу кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет до них.

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких звірств, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою завдання балістичного удару по центру багатомільйонного міста. Це нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше засобів протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot і ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", - написав він у соцмережі Х.