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09:43 25.03.2024

Зеленський у День СБУ: Спираємось на силу спецслужби в захисті від операцій ворога проти нашої єдності

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Зеленський у День СБУ: Спираємось на силу спецслужби в захисті від операцій ворога проти нашої єдності

Президент України Володимир Зеленський у День Служби безпеки України подякував усім співробітникам відомства за службу.

"Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті. Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо - віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших сил оборони та безпеки України обов'язково наблизить нашу спільну перемогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Керівник СБУ Василь Малюк, зі свого боку, зазначив, що "в цей символічний день ми не лише оцінюємо свої результати, а й ставимо нові цілі, і сьогодні наша головна мета - перемога над ворогом".

"Уже понад два роки СБУ щодня б'є ворога в найболючіші точки - Кримський міст, військові кораблі в Чорному морі, танки, системи РЕБ і ППО, нафтопереробні заводи та інші об'єкти, що працюють на російський ВПК. Усе це наші законні цілі, тому що вони несуть війну на українську землю. А СБУ завжди тримає слово й виконує свої обіцянки... За цей час служба безпеки знайшла чимало унікальних технологічних рішень. Вони допомагають нам діяти швидко і влучно навіть у глибокому тилу ворога", - написав він у телеграм-каналі.

"Робимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя – неминуча", - додав Малюк. 

Теги: #сбу #день

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