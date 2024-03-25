Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області - Лисак

Російські війська пізно ввечері в неділю продовжили обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Від ворожих атак знову потерпала Нікопольщина. Пізно ввечері окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". Потім взялися за Марганецьку та Мирівську громаду. По них вдарили з важкої артилерії", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, загалом по містах і селах району агресор випустив майже півтора десятка снарядів. Люди не постраждали.

На інших територіях Дніпропетровська обійшлося без прильотів.