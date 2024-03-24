У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

Польське військове командування вважає ризикованою ідею збивати російську крилату ракету над своєю країною, заявив представник Оперативного командування ЗС Польщі, підполковник Яцек Горишевський.

"Рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір", - зазначив представник Оперативного командування.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик місцевим жителям.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збивання самої ракети", - пояснив представник Оперативного командування. Збройні сили Польщі.

Він також підкреслив, що якби ракета летіла вглиб Польщі, рішення про її збивання могли б приймати пілоти літаків F-16, що чергують парами.

"Оперативний командувач збройними силами оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. Крім того, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл збити таку ракету, може не робити цього, якщо він розуміє, що її уламки можуть впасти на поліклініку або школу. Місце, де буде відбуватися така стрілянина, також важливо при ухваленні рішень", - зазначив він.