Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Російські окупанти в неділю близько 9.30 ранку завдали артилерійських та авіаційних ударів по житловій забудові в Красногорівці Донецької області, унаслідок чого було поранено троє людей, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Від ворожої атаки дістали поранення дві жінки 57 і 64 років", - зазначили в прокуратурі.

Через годину після цієї атаки війська РФ завдали авіаудару по цьому ж кварталу. У результаті поранення отримав 70-річний чоловік.

"Усіх постраждалих із саднами, осколковими пораненнями та забоями доправлено до медичного закладу", - зазначили в прокуратурі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 438 КК України).