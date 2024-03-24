Події

13:05 24.03.2024

На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

1 хв читати
На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

У понеділок, 25 березня, у більшості південних, центральних областей помірні, вдень подекуди значні дощі, у західних і північних областях подекуди невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний із переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, у південно-східній частині 9-14°.

У Києві в понеділок місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 25 березня найвища температура вдень була 20,3° у 1921 р., найнижча вночі -14,3° у 1895 р.

У вівторок, 26 березня, у південній частині та центральних областях України помірний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у вівторок місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 23.03.2024
У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

12:36 23.03.2024
У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

12:02 21.03.2024
Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

13:10 20.03.2024
У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

12:35 20.03.2024
На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

12:10 19.03.2024
Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом - Укргідрометцентр

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом - Укргідрометцентр

13:39 18.03.2024
Найближчими днями у всій Україні очікується дощ із мокрим снігом

Найближчими днями у всій Україні очікується дощ із мокрим снігом

12:58 18.03.2024
У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

12:58 17.03.2024
В Україні найближчими днями очікується сира погода: дощ і мокрий сніг

В Україні найближчими днями очікується сира погода: дощ і мокрий сніг

19:02 16.03.2024
У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

У ПП "Ягодин" і "Рава-Руська" польські фермери не пропускають вантажівки на виїзд з України - Держприкордонслужба

У Харкові без світла залишається до 200 тис. абонентів

Українські сили успішно уразили 2 десантні кораблі, центр зв'язку та кілька ворожих інфраструктурних об'єктів у Криму - Стратком

ОСТАННЄ

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

У ПП "Ягодин" і "Рава-Руська" польські фермери не пропускають вантажівки на виїзд з України - Держприкордонслужба

Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" у Львівській області - Козицький

У Харкові без світла залишається до 200 тис. абонентів

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

В Одеській області росіяни пошкодили припортову інфраструктуру - Сили оборони півдня

Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено 4 людини - голова ОВА

Ворог вдарив "Кинджалами" по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА