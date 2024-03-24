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11:57 24.03.2024

У ПП "Ягодин" і "Рава-Руська" польські фермери не пропускають вантажівки на виїзд з України - Держприкордонслужба

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У ПП "Ягодин" і "Рава-Руська" польські фермери не пропускають вантажівки на виїзд з України - Держприкордонслужба

 Польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, у пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська" вантажні транспортні засоби не пропускають на виїзд з України, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на зараз є три напрямки (блокування руху - ІФ-У), нагадаю, що раніше було 6 пунктів пропуску, які вони блокували (польські протестувальники - ІФ-У). Станом на зараз - 3, якщо предметніше, то це пункти пропуску "Ягодин", "Угринів", а також "Рава-Руська". І фактично на двох найбільших із цих трьох пунктів пропуску - "Ягодин" і "Рава-Руська", польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які прямують з України", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За словами спікера Держприкордонслужби, останнім часом на цих двох пунктах пропуску фіксують нульові показники на виїзд з України, у чергах перебувають близько 500 вантажівок.

Теги: #блокада #кордон #держприкордонслужба

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